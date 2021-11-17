İlçe milli eğitim müdürüne 'fişleme'den hapis cezası

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken öğretmenleri "fişlediği" iddiasıyla hakkında yapılan suç duyurusunun ardından açılan davada Boğazkale Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat, 1 yıl 21 ay 22 gün hapis gün hapis cezasına çarptırıldı.

GazeteduvaR’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen üyesi olan Mutu Fırat, sendikalarına üye olmayan eğitim çalışanlarını “güvenilmez, tehlikeli, patavatsız, dikkat edilmeli” gibi ifadelerle fişleme iddia edilmiş ve Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi, Fırat hakkında İl İdare Kurulu ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, ancak kaymakamlık soruşturma izni vermemişti. Bunun üzerine Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi durumu Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

Mahkeme kaymakamlık kararını bozdu

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi, Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin itirazını haklı bularak, Oğuzlar Kaymakamlığı’nın kararının bozulmasına ve Mutu Fırat hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliği ile karar vermişti. Mahkemenin kararından sonra Çorum Asli Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mutu Fırat, 1 yıl 21 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.