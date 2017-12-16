İlbank: 1 - Seramiksan: 3

ANKARA, (DHA)
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: İbrahim Ünal, Ayşim Erginay
İLBANK: Buse Ünal, Marjana Aydın, Ceren Karagöl, Ceren Baysal, Yaprak Erkek, Allegne (Ceren Önal, Zeynep Oturan, Selen Ursavaş, Eylül Karadaş)SERAMİKSAN: Sinem Yıldız, Meryem Boz, Malesevic, Bayramova, Krsmanovic, Gizem Mısra Asçı (Işıl Öz, Müge Örencik, Sıla Çalışkan, Rida)
SETLER: 20-25, 19-25, 25-20, 21-25
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley bayanlar kategorisi 1. bölüm maçında Seramiksan, deplasmanda İlbank\'ı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı günü Manisa\'da oynanacak. Müsabaka Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda saat 16.30\'da başlayacak.