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Yaşam
Deutsche Welle

Hollande'dan ayrılan Trierweiler: İktidar ilişkimize zarar verdi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın aldattığı ve daha sonra da ayrıldığı sevgilisi Valerie Trierweiler, iktidarın ilişkilerine zarar verdiğini ve yaşadıklarıyla ilgili bir kitap yazabileceğini söyledi.

30 Ocak 2014 14:24


Hollande'ın Fransız oyuncu Julie Gayet ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından ayrıldığını açıkladığı eski sevgilisi Valerie Trierweiler, "Le Parisien" dergisine biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trierweiler, dergide yer alan söyleşisinde, öfkeden öte hayal kırıklığı içinde olduğunu ve yaşadıklarıyla ilgili kitap yazmasının da mümkün olabileceğini ifade etti.

Hollande'ın Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı ayrılık açıklamasının nezaketsiz olduğu yönündeki eleştirilere katıldığını belirten Trierweiler, “18 kelime, yani cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana birlikte olduğumuz her ay için bir tane” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Hafta başında daha önce "First Lady" olarak planlanmış Hindistan gezisine giden Trierweiler, başlayacağı yeni hayatını “siyaset dünyasından ve güvensizliklerden uzakta özgürlüğe dönüş” diye tanımladı.

Hollande'la Elysee Sarayı'nda bir çift olarak aynı şekilde yaşamaya devam edemediklerini belirten Trierweiler, iktidarın ilişkilerine zarar verdiğini söyledi ve “Ben normal bir hayat sürmeyi tercih ederdim. Belki o zaman hâlâ birlikte olurduk” diye konuştu.

Daha önceki evliliğinden üç çocuk sahibi olan Trierweiler, bundan sonra bir an önce normal hayatına dönmek istediğini belirtti. Trierweiler, Hollande'ın kendisini aldattığını öğrenmesinden sonra hastaneye kaldırılmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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