İKSV'nin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Mischa Maisky'ye verildi

46. İstanbul Müzik Festivali “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” 1987’den beri festivale konuk olan çellist Mischa Maisky’e, dünyanın en iyi topluluklarından Franz Liszt Oda Orkestrası eşliğinde verdiği konserin ardından, Yeşim Gürer Oymak tarafından sunuldu.

Aya İrini’deki konser orkestranın E. Grieg “Holberg Süiti” ile başladı ve B. Bartók “Yaylı Çalgılar için Divertimento” ile sona erdi. Maisky ise orkestra eşliğinde iki büyük eser olan J. Haydn “1. Çello Konçertosu” ve I.Tchaikovsky “Çello ve Orkestra için Rokoko Teması üzerine Çeşitlemeler”i nefes kesen yorumu, benzersiz tekniği ve mükemmel çellosuyla seslendirdi.

Hem Rostropovich ve Piatigorsky’nin varisi olan, özgün yorumu, üslubuyla efsanevi çellistler arasındaki yerini 70. doğum gününde de aynı mükemmellikte koruyan Maisky, fantastik diye nitelediği festivalin ödülünü almaktan onur duyduğunu ifade ederek İKSV’ye teşekkür etti.

Törenin ardından Maisky, çellistlerimiz Çağ Erçağ, Melih Kara, Mutlu Varlık Kocaeli, Şansu Altınok, Ediz Şekercioğlu, Murat Berk ve Poyraz Baltacıgil’in “saygı çemberi” duygusu uyandıran eşliğinde Villa-Lobos’un “Bachianas Brasileiras” eserini seslendirerek seyirciye büyük bir sürpriz yaptılar.

Pek çok çellistinde salonda olduğu geceyi çok muhteşem diye niteleyen Erçağ, “Maisky gibi bir duayenle aynı sahneyi paylaştık Murat ile on yıl önce bunu düşünmüştük. Bu rüya esere hakim olunca ve yürekten çalınınca tek provada, ödül akşamında gerçekleşti, Kendisi de çok mutlu oldu” diyerek duydukları heyecanı ve hayranlığı ifade etti.