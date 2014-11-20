İklimi kurtarma fonu



20 devletin temsilcileri milyarlarca dolarlık iklim koruma yardımlarını görüşmek üzere Berlin'de bir araya geldi.

Buluşmada Yeşil İklim Fonu için 9 milyar 300 milyon dolarlık yardım toplandığı açıklandı. Fon’un 10 milyar dolar olması öngörülmekteydi. Hedeflenen meblağa ise bir ay içinde ulaşılması bekleniyor.

Yeşil İklim Fonu, kalkınma halindeki ülkelerin çevre sağlığı için yapacakları yatırımları desteklemek amacıyla kurulmuştu. 2010 yılında Cancun'daki BM İklim Konferansı'nda kararlaştırılan Fon’a, ABD 3 milyar, Almanya ise 750 milyon euroluk katkıda bulunuyor. Japonya ve Fransa da önemli katkıda bulunan ülkelerden.

İsviçre, Güney Kore, Hollanda, Danimarka, Norveç, Meksika, Lüksemburg ve Çek Cumhuriyeti ise küçük oranda katkı sağladı.

Küresel ısınma tehdidi

Yeşil İklim Fonu ile küresel ısınmanın yavaşlatılması ve iklim değişikliğinden zarar gören ülkelere yardım edilmesi amaçlanıyor. Fon direktörü Hela Cheikhrouhou, yardımların küçük ada ülkeleri ve yoksul Afrika ülkeleri de dâhil, hassas ülkelere gideceğini söyledi.

Bu ay içinde açıklanan bir BM raporuna göre, karbondioksit salınımı azaltılmadığı sürece Dünya öngörülebilir bir gelecekte 4 derecelik ısınma kaydedebilir. Bu da buzulların erimesi, kasırga ya da kuraklık gibi aşırı hava olaylarına yol açabilir.