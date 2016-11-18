İklim için "Marakeş Bildirisi"

Fas'ın Marakeş kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sona eriyor. Konferansta ay başında yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulanacağı ele alındı. Anlaşma, aralarında havayı en çok kirleten ABD ve Çin'in de bulunduğu 195 devlet tarafından onaylanmıştı.

8 Kasım'da ABD başkanlığına seçilen Donald Trump iklim anlaşmasından çekileceklerini duyurmuştu. Küresel iklimi koruma anlaşması atmosferdeki ısınmanın sanayi devri öncesinden 1,5 ila 2 derece fazlasıyla sınırlandırılmasını öngörüyor. Münferit devletlerin sera gazı emisyonunda planladıkları indirimin bu hedefe ulaşılmasına yetmeyeceği belirtiliyor.

Marakeş Bildirisi yayınlandı

Fas'taki buluşmanın kapanmasından bir gün önce yayınlanan ‘Marakeş bildirisinde' iklim değişikliği ile mücadelenin mutlak öncelik taşıdığı vurgulanıyor. Bildiride atmosferdeki ısınmanın azaltılmasının hükümetler kadar bilim ve iş dünyasıyla ‘bütün düzeylerdeki küresel çalışmalara' da düşen bir görev olduğu belirtiliyor.

2020 yılına kadar sanayi ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadele için kalkınma halindeki ülkelere yılda 100 milyar dolarlık yardımda bulunması da bildiride yer alıyor. İklim değişikliği ile mücadele anlaşmasını şimdiye kadar 195 imzacı devletin 111'i onayladı.

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DW, afp/AG, BÖ