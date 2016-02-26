NASA'nın ikizler projesi: Biri Dünya'da diğeri uzayda iki insanın biyolojik kıyaslaması

İkizlerden Scott Kelly uluslararası uzay istasyonu ISS’te yaklaşık bir yılını geçirirken, şimdilerde emekliye ayrılan ikiz kardeşi Mark Kelly, Dünya’da kalmış ve kardeşiyle hemen hemen aynı olan genleri nedeniyle NASA uzmanlarına farklı mekanlarda bulunan ikizlerin durumunun biyolojik olarak kıyaslanması için bir imkan sunmuş oldu.

Mark ve Scott Kelly’nin tek yumurta ikizleri olduğu bir bakışta fark ediliyor. İkisinde de tipik bir burun yapısı, kellik ve ikisinde de mavi gözlerin aynı konsantreli bakışları…

ABD’de 1964 yılında altı dakika ara ile doğan Mark ve Scott Kelly kardeşler, 30 yıl sonra Amerikan Uzay Araştırmaları Merkezi NASA’nın astronot yetiştirme eğitimi için düzenlenen sınava girmişler ve başarmışlar. Bugün 52 yaşında olan Mark ve Scott Kelly, uzaya gitme şansını yakalayan ilk ikiz kardeşler olarak tarihe geçtiler.

NASA için kıyaslama imkanı

Ancak NASA için Kelly kardeşlerin sadece uzaydaki deneyimleri değer taşımıyor. Scott Kelly uluslararası uzay istasyonu ISS’te yaklaşık bir yılını geçirirken, şimdilerde emekliye ayrılan ikiz kardeşi Mark, Dünya’da kalmış ve kardeşiyle hemen hemen aynı olan genleri nedeniyle NASA uzmanlarına farklı mekanlarda bulunan ikizlerin durumunun kıyaslanması için paha biçilmez bir imkan sunmuşlar.

Uzay yolculukları

NASA'dan yapılan açıklamada, ikizler araştırmasının başlıca hedefinin uzun uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak olduğu belirtiliyor. Bilim insanları için asıl ilginç olan şey ise insan vücudunun uzayda ve yeryüzünde ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığı gerçeği. NASA, örneğin yüksek dozdaki kozmik ışınların etkisini, adeleler ve kemikte erimeleri, bağışıklığın zayıflamasını, görmedeki bozuklukları ve genler açısından olası etkilerin neler olduğunu ikiz kardeşlerde araştırma imkanı bulduklarını belirtiyor.