İki panda ile gönül alma!

Çin’in ‘düşman kardeşi’ Tayvan'a yeni yıl hediyesi olan iki panda, olağanüstü güvenlik önlemleri altında ve 500 polisin eşliğinde uçağa bindirildi



Çin’in, 1949’da anavatandan koptuğundan beri dünyadan soyutlamaya çalıştığı ve zaman zaman tehdit ettiği Tayvan'a, adları birlikte okununca 'Birleşme' anlamına gelen iki panda göndermesi iyi niyet jesti olarak yorumlanıyor. Çin, millî sembolü sayılan pandaları, büyük ülke kabul ettiği veya değer verdiği ülkelere hediye ediyor.



500 güvenlik görevlisi ve silahlı polisin dün eşlik ettiği 'Tuan Tuan' ve 'Yuan Yuan' adlı pandalar Shuangliu Havaalanı'ndan Tayvan'a gönderildi.



Çin Devlet Televizyonu pandaların yaşadıkları Chengdu bölgesinden havaalanına giderken geçtikleri 120 km.’lik yolun kapatıldığını ve yoğun güvenlik önlemleri alındığını belirtti.



Yetkililer bu kadar yoğun güvenlik önleminin neden alındığı konusunda bir açıklama yapmazken, adını açıklamayan bir görevli Tayvan'ın her zaman Çin için hassas bir konu olduğunu, pandaların yeni evlerine sağlıklı ve mutlu gittiklerinden emin olmak istediklerini söyledi.



Pandalara yolculuklarında bir veteriner ve bakıcıları eşlik etti. Görevliler sağlık malzemelerinin yanı sıra yanlarında 800 kg. bambu da taşıdı. Bunun sebebinin pandaların ilk başta yeni evlerinde verilecek bambuları sevmemeleri ihtimali olduğu belirtildi.



Çin 2005’te de Tayvan'a panda hediye etmek istemiş ancak o zamanki yönetim reddetmişti. Mayısta Tayvan'da iktidara gelen ve Çin yanlısı olduğu bilinen Ma Ying-jeoyu ise hediyelere çok memnun olduğunu dile getirdi.

