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İki kardeş, evlerinde ölü bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, 6 yaşındaki Irmak Oral ve kardeşi 3 yaşındaki Yunus Emre Oral, evlerinde dedeleri tarafından ölü bulundu

28 Kasım 2017 15:18

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, 6 yaşındaki Irmak Oral ve kardeşi 3 yaşındaki Yunus Emre Oral, evlerinde dedeleri tarafından ölü bulundu. Vücutlarında herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan iki kardeşin zehirlendikleri üzerinde durulduğu belirtildi. Çocukların kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.
Ballıkuyu Caddesi numara 23\'teki evde oturan, bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Gülistan Ş., çocukları uyurken sabah erken saatlerde işe gitti. Gülistan Ş.\'nin evinin karşında oturan babası Tahsin Ş., eve gidip torunları Mehmetçik İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Irmak Oral ve kardeşi Yunus Emre Oral’a kahvaltı hazırladı. Torunları kahvaltı yaptıktan sonra kendi evine dönen Tahsin D., bir süre sonra çocukları kontrol etmek için tekrar kızının evine girdiğinde, ikisini de yerde hareketsiz halde yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.
Irmak Oral ve kardeşi Yunus Emre Oral’ın cansız bedenleri savcının incelmesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan vücutlarında herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan iki kardeşin zehirlendikleri üzerinde durulduğu belirtildi. Evde incelemelerde bulunan polis, kahvaltıda yedikleri yiyeceklerden, incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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