25 ilde eğitime kar engeli!

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın (13 Şubat) pek çok ilde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ağrı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bingöl

Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği bildirildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarımızda Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Muş

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Muş'ta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bayburt

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada , "Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda ilimiz genelinde 12 Şubat 2020 Çarşamba günü başlayan kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki buzlanmanın etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Eğitim – öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat 2020 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, ana okulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gümüşhane

Valilikten yapılan açıklamada 3 gündür il genelinde kar yağışı, buzlanma ve aşırı soğuk nedeniyle eğitim-öğretimin yapılmadığı Gümüşhane'de hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kar yağışı, buzlanma ve çığ riskinin sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Gül'ün tatil mesajı şöyle:

Sevgili öğrenciler, devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı Gaziantep genelinde 13.02.2020 Perşembe (1 gün) okullar tatil edilmiştir. Tadını çıkartın. Ayrıca belirtilen tarihte Engelli ve Hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır...

Artvin

Artvin Valiliği'nden yapılan duyuruda "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 13-14 Şubat 2020, Perşembe ve Cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Sivas

Vali Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, görderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli şekilde geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı, il genelinde yarın eğitime gün daha ara veriyoruz. İyi okumalar" ifadelerini kullandı.



Ayrıca kamuda çalışan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı yazılı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini söyledi. Açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre 13.02.2020 Perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edildiğinden, kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla, halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tunceli merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır."

Adıyaman

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Valiliği tarafından eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yarın saat 15.00’a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim- öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde çalışan hamile ve engelli personellerde 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kilis

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar il genelinde 1 gün süreyle tatil edildi.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Kilis'te ilk ve orta dereceli okullar Valilik tarafından yarın tatil edildi. Kar nedeniyle ulaşımda da sorun oluşturdu. Öğrenci velilerine mesaj yöntemiyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Diyarbakır

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde devam edecek kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don tehlikesine karşı, 13 Şubat Perşembe günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Tokat

Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için 1 gün süre ile ara verildiği ilan edildi. Ayrıca Yeşilyurt, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerindeki son değerlendirmenin kar yağışının durumuna göre ilerleyen saatlerde yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Tokat il merkezi ve diğer ilçelerde eğitime ara verilmeden devam edilecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın" denildi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar 1 gün tatil edildi. Kars'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman'da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 1 gün tatil edildi.

Hakkâri

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreliğine tatil edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

Bitlis

Bitlis’in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe merkezinde 13 Şubat Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Mardin

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Kaymakam Çam, “Kızıltepe ilçemizde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler 13 Şubat Perşembe günü tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” dedi.

Kayseri

Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Felahiye, Bünyan, Akkışla, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

Nevşehir

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gece saatlerinde alınan en son meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının başladığı ve özellikle sabaha karşı artış beklendiğinden 13.02.2020 Perşembe günü İl Genelinde Eğitim ve Öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

Kahramanmaraş

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Göksun, Nurhak ve Türkoğlu ilçelerinin tamamında bugün eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Kırşehir

Akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Kırşehir'de eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kırşehir Valiliğinden alınan bilgiye göre "Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce eğitime bir günlüğüne 13.02.2020 Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Aksaray

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.