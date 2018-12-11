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İki günde 6 ineği telef oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, süt üreticiliği yapan Erol Yigen'in (33) 6 ineği, 2 gün içerisinde bilinmeyen nedenle aniden öldü

11 Aralık 2018 21:39

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, süt üreticiliği yapan Erol Yigen\'in (33) 6 ineği, 2 gün içerisinde bilinmeyen nedenle aniden öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ineklerin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Koçarlı\'nın kırsal Karacaören Mahallesi\'nde yaşayan, 12 ineği bulunan Erol Yigen, dün sabah hayvan damına gittiğinde ineklerinden 3\'ünün hareketsiz şekilde yerde yattığını farketti. Yigen, yerden kaldırmaya çalıştığı ineklerinin öldüğünü anlayınca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nü arayarak, durumu bildirdi. Ölen ineklerden incelenmek üzere kan örnekleri alındı. İnceleme sürerken Yiğen, bu sabah 3 ineğini daha ölü buldu. İneklerinden 2\'sinin daha hasta olduğunu belirten Yiğen, \"Durup, dururken ineklerimin ölmesini anlam veremiyorum. Ailemin geçimini ben bu hayvanlarla sağlıyorum. Ölmeleri beni çok üzdü\" dedi.
Ölümlerin nedeni araştırılan inekler Koçarlı Belediyesi\'ne ait dozer yardımı ile kaldırılıp, gömüldü.

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