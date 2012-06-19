T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki günde 5 cezaevinde yangın çıktı!

Karaman Cezaevi'ne gelen itfaiye ekipleri, B2 ve B6 koğuşlarında yükselen alevlere müdahale etti

19 Haziran 2012 22:01

Şanlıurfa’dan sonra Karaman’da da cezaevi yangını çıktı. Yangının ardından cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, B2 ve B6 koğuşlarında yükselen alevlere müdahale etti.
 
54 tutuklu ve hükümlünün kaldığı koğuşlardaki yangın kontrol altına alındı.
 
Yangını duyan tutuklu ve hükümlü yakınları da cezaevi önüne akın etti. Aileler içeridekilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi almaya çalıştı.
 
Öte yandan, cenaze aracının cezaevine gelmesi üzerine tutuklu ve hükümlü yakınları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.
 
 

'Öllen ya da yaralanan yok'

 
 
Karaman Valisi Süleyman Kahraman, “Hayati tehlikesi olan ya da yaralı olan yok'' diye konuştu.
 
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Kahraman, bu konuda incelemelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.
 
Şanlıurfa’da bir gün arayla yaşanan yangınlarda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınlar sırasında 42 kişi de dumandan etkilenmişti.
 

ETİKETLER

karaman cezaeviyangın

İlgili Haberler

Şanlıurfa Cezaevi'nde yine yangın çıktı!

13 mahkumun hayatını kaybettiği 7 mahkumun da yaralandığı Şanlıurfa Cezaevi'nde birkez daha alevler yükseldi

Adana, Gaziantep ve Osmaniye Cezaevi'nde de yangın çıktı

Şanlıurfa'da 13 kişinin yandığı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı. Daha sonra Adana, Gaziantep ve Osmaniye cezaevlerinden de yangın haberleri geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24