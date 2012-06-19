İki günde 5 cezaevinde yangın çıktı!

Şanlıurfa’dan sonra Karaman’da da cezaevi yangını çıktı. Yangının ardından cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, B2 ve B6 koğuşlarında yükselen alevlere müdahale etti.

54 tutuklu ve hükümlünün kaldığı koğuşlardaki yangın kontrol altına alındı.

Yangını duyan tutuklu ve hükümlü yakınları da cezaevi önüne akın etti. Aileler içeridekilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Öte yandan, cenaze aracının cezaevine gelmesi üzerine tutuklu ve hükümlü yakınları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

'Öllen ya da yaralanan yok'

Karaman Valisi Süleyman Kahraman, “Hayati tehlikesi olan ya da yaralı olan yok'' diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Kahraman, bu konuda incelemelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa’da bir gün arayla yaşanan yangınlarda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınlar sırasında 42 kişi de dumandan etkilenmişti.