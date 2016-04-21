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600 bin liralık tazminattan vazgeçen İkbal Gürpınar, Emre Ermiş'ten boşandı

İkbal Gürpınar, eşinin aslında muhafazakar kişilik ve mütevazı yaşamdan uzak olduğunu öne sürmüş, yumruğunu kaldırarak kendisine saldırdığını iddia etmişti

21 Nisan 2016 18:00

3 yıllık eşi Emre Ermiş’ten şiddet gördüğü gerekçesiyle dava açan sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, anlaşmalı olarak boşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İkbal Gürpınar, eşinin aslında muhafazakâr kişilik ve mütevazı yaşamdan uzak olduğunu öne sürmüş, yumruğunu kaldırarak kendisine saldırdığını iddia etmiş ve boşanmak için Ermiş’ten 600 bin lira manevi tazminat istemişti.

Karşı dava açan Emre Ermiş de, psikolojik şiddet gördüğünü, Gürpınar’ın boğazına makas dayadığını iddia etmiş ve 10 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

Önceki günkü duruşmada avukatlar boşanma konusunda anlaşıldığını belirterek mahkemeye bir protokol sundur. 

Tarafların “barışma ihtimalimiz yoktur” demesi üzerine hakim boşanma kararı verdi.

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