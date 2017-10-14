İHH İdlib’te yardım çalışmaları devam edecek  

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin intikal ettiği İdlib\'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı\'nın yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, Suriye\'de yaşanan iç savaşta dramatik olaylara tanıklık ettiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yerleştiği İdlib\'te yardımlarının devam edeceğini belirten Yemelek, \"İHH İnsani Yardım Vakfı olarak sürecin en başından bu yana bölgede yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin intikali ile kamuoyu tarafından sık duyulan Suriye\'nin İdlib kentinin merkezinde ve kırsalında sivillere de şimdiye kadar insani yardım ulaştırdık\" dedi.

İdlib ve kırsal kesiminde 2 milyon kişinin üzerinde sivilin yaşadığını belirten Yemelek, şöyle devam etti:

\"Farklı birçok bölgeden İdlib\'e tahliyeler oldu. Bu nedenle İdlib kentinin kapasitesinin çok üstünde bir nüfus oluştu. Elimizdeki son verilere göre 2 milyonun üzerinde sivil İdlib\'te yaşıyor. Savaş mağduru dul, yetim ve yaşlılara şimdiye kadar hayırseverlerin bağışlarını ulaştırdık. Şu anda olası tüm durumlara karşı İHH\'nın lojistik depoları ve acil yardım ekipleri hazır vaziyette beklemektedir. Yeni süreçte de savaş mağduru sivillere yardımlarımız devam edecek.\"



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