T24 LogoT24 Logo
Magazin

İhanet Model grubunu dağıttı

Model grubunun solisti Fatma Turgut, gitarist Can Temiz'le aşk yaşamış ve sonrasında aldatılmıştı

25 Eylül 2016 20:18

Jolly Joker'de sahne alan Fatma Turgut "Model grubu Amerika'da yeni solistleriyle stüdyoya girdi. Onlara başarılar dilerim" diyerek ayrılık haberlerini duyurdu

Model grubunun solisti Fatma Turgut, gitarist Can Temiz'le aşk yaşamış ve sonrasında aldatılmıştı. Olay sonrasında grup içinde kopmalar meydana gelirken ekip, "ayrılmak yok" demişti.

Sonradan ayrılık kararı alan topluluğun solisti Turgut, Jolly Joker'de sahne aldı. Turgut, "Model grubu Amerika'da yeni solistleriyle stüdyoya girdi. Onlara başarılar dilerim" diyerek ayrılık haberlerini duyurdu. 
  

ETİKETLER

modelaldatmafatma turgutcan temiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24