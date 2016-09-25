İhanet Model grubunu dağıttı

Jolly Joker'de sahne alan Fatma Turgut "Model grubu Amerika'da yeni solistleriyle stüdyoya girdi. Onlara başarılar dilerim" diyerek ayrılık haberlerini duyurdu
Model grubunun solisti Fatma Turgut, gitarist Can Temiz'le aşk yaşamış ve sonrasında aldatılmıştı. Olay sonrasında grup içinde kopmalar meydana gelirken ekip, "ayrılmak yok" demişti.
Sonradan ayrılık kararı alan topluluğun solisti Turgut, Jolly Joker'de sahne aldı. Turgut, "Model grubu Amerika'da yeni solistleriyle stüdyoya girdi. Onlara başarılar dilerim" diyerek ayrılık haberlerini duyurdu.