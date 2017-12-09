Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Türk Telekom Stadyumu\'nda karşı karşıya gelen Galatasaray\'da taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor\'a tepki gösterdi.

Maç öncesi yapılan kadro anonsunda Igor Tudor\'un adı söylendiği anda Türk Telekom Stadyumu\'nda ıslıklar yükseldi. Bir grup taraftar, Igor Tudor\'u ıslıklayarak protesto etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen salı günü yaptığı açıklamada, \"Igor Tudor, Galatasaray\'ın teknik direktörüdür. Antrenör değişikliği gündemimizde yok. Taraftarlarımız takıma sahip çıksın\" demişti.

