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Spor

Igor Tudor Juventus'a dönüyor

Hırvat teknik adamın Pirlo'nun yardımcısı olacağı belirtildi

17 Ağustos 2020 19:11

Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Hırvat teknik adam Igor Tudor, Juventus'a dönüyor. Tudor'un Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray'ın ardından Serie A ekiplerinden Udinese'yi çalıştıran ve Kasım 2019'da görevine son verilen Tudor, 5 yıllık aranın ardından ülkesine dönmüş, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.

42 yaşındaki çalıştırıcı 1999 yılında futbolcu olarak Juventus'a transfer olmuş ve 2007'ye kadar Torino ekibinde forma giymişti.

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