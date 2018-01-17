İgloda cağ kebap keyfi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un yöresel lezzetleri olan cağ kebap ve kadayıf ile incir dolma tatlısını bir arada sunan Muammer Tanhaş, iş yerinin önüne müşterilerine özel yaptığı ve içerisinde 4 kişilik bir ailenin rahatlıkla oturabildiği igloda, yemek keyfi sunuyor.

Erzurum\'da yılın yaklaşık 5 ayını kar altında geçiren esnaf, işyerlerinin önüne yaptığı \'kardan adam\' veya \'iglo\' gibi eserlerle farkındalık oluşturuyor. Erzurum\'a has kadayıf dolma tatlısı ve cağ kebapta markalaşan Muammer Usta da merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi\'ndeki işyeri önüne 4 kişinin rahatlıkla içerisine oturup yemek yiyebileceği mekan yaptı. Çevresini ve içerisini ışıklandırdığı igloda cağ kebap ve kadayıf dolması yemek isteyen müşterilere servis yapılıyor. Kar ve buzdan yapılan iglonun müşterilerin büyük ilgisini çektiğini söyleyen Muammer Usta şunları söyledi:

\"Geçen yıl yaptığımız iglo büyük ilgi görmüştü. Yoğun kar yağışını fırsat bilip bu yıl da aynısı yaptık. Müşteriler burada yemek için adeta sıraya giriyor. Fotoğraf çektiriyorlar, sonra yemek yiyorlar. Müşterilerin yoğun isteği üzerine önümüzdeki yıllarda daha büyüğünü yapacağız. Buraya özellikle doğum günü, evlilik yıldönümünü kutlayanlar ilgi gösteriyor. Sevgililer Günü\'ne çok olmasına rağmen şimdiden rezervasyon yaptıran çiftler var. İgloda yemek yiyen Eskimo hayatını yaşıyor. İçerisi göründüğü gibi soğuk değil.\"

İgloda cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı yemenin ayrıcalık olduğunu hatırlatan Dilan Kargacı, \"Yoldan geçerken ilgimizi çekti. Aç olmadığımız halde girip cağ kebabı yedik. Burası oldukça farklı bir mekan. İçinde insan kendini mutlu hissediyor. İçerinin havası normal bir işyeri sıcaklığında. Yemek yerken üşümedik\" diye konuştu.



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