İftarlarını hurma ve simitle yaptılar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN\'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için camide kurulan yer sofrasında, hurma ve simitle iftar yaptı.

İlçe merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Vanyolu Camii’nde düzenlenen iftar programına, çok sayıda kişi katıldı. Oruçlar açılmadan önce Filistin ile diğer İslam ülkelerinde yaşayanlar için dua edildi, Kur\'an-ı Kerim okundu. Duanın ardından STK üyeleri ve Vanlılar, yalnızca hurma ve simit yiyerek, iftar yaptı. Camideki iftar programında konuşan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Coşkun Durmaz, \"Amacımız, ümmetin bir bedenin uzvu gibi olduğunu hatırlatmaktır. Müslüman kardeşlerimiz ve mazlumlar aç kalırken, bizler burada doyarak, hayatımıza devam ediyoruz. Sabahtan akşama kadar aç kalmak değil de sürekli aç kalmanın nasıl bir duygu olduğunu az da olsa anlatabilmek için bu programı yaptık. Arakan\'da, Filistin\'de, Suriye\'de ve Irak\'ta Müslüman kardeşlerimiz aç halde sabahlarken, bizler her zaman doyarak, hayatımıza devam edemeyiz. Gönül ister ki onlara daha fazla yardımcı olalım. Bizler de bu tarz programları yaparak, onların yanında olduğumuzu belli etmek istiyoruz\" dedi.



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