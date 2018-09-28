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İDOVE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ 

İstanbul DHA Marmara Denizi'ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) bazı seferlerini iptal etti

28 Eylül 2018 11:03

İstanbul DHA
Marmara Denizi\'ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) bazı seferlerini iptal etti. 

İDO\'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 12.00\'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma ve 08.30\'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal e3dildiği belirtildi. 

BUDO\'dan ypılan açıklamada ise iptal edilen seferler şöyle; 
0700 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
0730 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
0830 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
0900 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
0900 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
0930 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
1030 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
1030 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
 

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