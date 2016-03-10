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Dünya
Deutsche Welle

İdomeni'de çaresiz bekleyiş

Yunanistan’da toplam 42 bin sığınmacı bulundukları yerde bekliyor. Bunlardan 13 binden fazlası Makedonya sınırındaki İdomeni kampında çok kötü şartlarda yaşıyor ve bir biçimde Avrupa’ya geçme fırsatını bekliyor.

10 Mart 2016 21:44


Avrupa'nın orta bölgesinde "Balkan güzergâhı"ndaki sınır kapılarının kapatılması ertesinde Yunanistan'a bağlı Idomeni'deki yaklaşık 13 bin sığınmacı kaderine terk edilmiş bir biçimde bekleyişte. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) bir sözcü, "Burası insanın yaşayabileceği bir yer değil" diyor. Kamp önceleri 2 bin kişi tasarlanmış. Günlerden beri yağan sağnak yağışlar nedeniyle etraftaki tüm boş alanlar tam bir balçığa dönüşmüş durumda. Burada gecelerin çok soğuk olduğu, özellikle çocukların soğuk ve nem dolayısıyla hastalandıkları belirtiliyor.

Sığınmacılar kötü koşullara rağmen neden burada beklemekte ısrar ediyor?

İdomeni kampındaki birçok sığınmacının Yunanistan'ın Makedonya'ya olan sınır kapısını açmasını ümit ettiği ve bu an geldiğinde fırsatı kaçırmak istemediğine de dikkat çekiliyor. Diğerlerinin ise sığınmacı krizinde durumun nereye doğru geliştiğini gördüğü ama realiteyi kabullenmek istemediği ifade ediliyor.

Makedonya sınırının açılma olasığılı var mı?

Gözlemciler şimdiye kadar ki gelişmelerin bu konuda bir ipucu vermediğini söylüyor. Brüksel'deki AB-Türkiye Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de Balkan güzergâhının kapatılacağına ilişkin ifade Almanya'nın girişimiyle hafifletilmişti. Ancak Yunanistan'ın kuzeyindeki Balkan ülkeleri ile sığınmacılara karşı tecrit politikasına dönüş yapan Avusturya'nın sınırlarını kapatmasıyla AB'yi bir oldu bittiye getirdiği yorumları yapılıyor.

Bundan sonra kaderleri ne olacak?

Bu konunun da belirgin olmadığına değinin gözlemciler Türkiye ile varılan anlaşmalara ve NATO'nun Ege'deki kurtarma faaliyetine rağmen günde 3 bine kadar varan sığınmacının teknelerle Yunanistan'a geçmeye devam ettiği bildiriliyor. Ağır ekonomik ve sosyal kriz içinde bulunan Yunanistan'ın uzun vadede yüzbinlerce sığınmacıyı kaldıramayacağına da işaret ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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