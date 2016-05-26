İdomeni tarih oldu



Yunanistan polisi, Perşembe günü İdomeni sığınmacı kampının tahliyesinin son 800 sığınmacının da çıkarılmasıyla tamamlandığını açıkladı. Kampın tahliyesi için öngörülen on günlük süre, üç günde tamamlanmış oldu.

Sığınmacı kampından üç gün içinde 4 bin sığınmacı otobüslerle Selanik'teki sığınmacı yurduna çevrilen farklı binalara taşındı. Yaklaşık 8 bin 400 sığınmacıdan geriye kalanların ise kendi başlarının çaresine bakarak, civar mülteci yurtlarına ve benzinliklere dağıldıkları bildirildi. Polis sözcüsü, kampta hiç sığınmacı kalmadığını, geriye sadece çadır ve yardım örgütlerine ait yardım malzemelerinin kaldığını belirtti.

İdomeni sığınmacı yurdunda dönem dönem 12 bine yakın sığınmacının kaldığı bildiriliyor. Makedonya sınırına yakın kamptaki sığınmacılar, tüm kötü yaşam şartlarına karşın Balkan rotasının tekrar açılacağı ve Avrupa'ya ulaşacakları umuduyla kampta bekledi.

Bölgedeki AFP muhabiri, Selanik’teki Derveni sığınmacı yurdunda konuştuğu bazı sığınmacıların, şartların çok kötü olduğunu anlattığını bildirdi. AFP'ye konuşan 32 yaşındaki Suriyeli Juan, yeteri kadar yemek ve su bulunmadığını, 29 yaşındaki Nidal ise kendisini mahkûm gibi hissettiğini anlattı.

Yardım örgütlerinden eleştiri

Yardım örgütü Save The Children çalışanlarından Amy Frost, sığınmacıların çadırlarda çıplak beton üzerinde uyuduklarını anlattıklarını belirtirken, birçok insan için tahliye işleminin korkunç bir deneyim olduğunu belirtti. Selanik'teki sığınmacı yurtlarında şartların kötü olduğu, su ve yiyecek sıkıntısı çekildiği belirtilirken, hükümetten, kampların düzeltileceği açıklaması yapıldı.