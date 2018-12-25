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İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

25 Aralık 2018 21:09

İstanbul DHA

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO\'nun iptal seferleri şu şekilde:

26.12.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı  07:45

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

 

25.12.2018

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55

-Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45

-Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

 

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-İDO iskelesi

-Sahilden görüntü

-Denizden görüntü

-Dalgalar

-Detaylar

 

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