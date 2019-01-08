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İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

08 Ocak 2019 09:28

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50\'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07.45\'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO\'da ise, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de  iptal edildi. 

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