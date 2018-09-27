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İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ 

  İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve  Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

27 Eylül 2018 12:23

 

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve  Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO\'nun internet sitesindeki duyuruya göre,  09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri BUDO\'nun ise 09.00 ve11.00 saatlerindeki Mudanya-Eminönü 09.30 Armutlu-Eminönü, 10.30 ve 12.30 Eminönü-Mudanya 11.00 Mudanya-Eminönü seferleri yapılamayacak.

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