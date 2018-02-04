 İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Haber: İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şunlar:
İDO
12:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
12:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
15:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi