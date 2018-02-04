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 İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

04 Şubat 2018 15:04

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şunlar:

İDO
12:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
12:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
15:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 
15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi 

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