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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti

24 Ocak 2018 12:22

İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO\'nun iptal edilen seferleri
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü


BUDO\'nun iptal edilen seferleri 
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya).

 

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