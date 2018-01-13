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İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

13 Ocak 2018 13:01

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:

İDO\'DAKİ SEFER İPTALLERİ
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü\'nün iptal edildiği bildirildi. 

BUDO\'DAKİ SEFER İPTALLERİ
10:30Büyükçekmece - Mudanya, 
10:45 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,
11:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci, 
12:30 Eminönü/Sirkeci- Mudanya 
13:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 
14:30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 
14:30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu, 
16:00 Armutlu Mudanya,

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