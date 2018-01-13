İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO\'DAKİ SEFER İPTALLERİ

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü\'nün iptal edildiği bildirildi.

BUDO\'DAKİ SEFER İPTALLERİ

10:30Büyükçekmece - Mudanya,

10:45 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,

11:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci,

12:30 Eminönü/Sirkeci- Mudanya

13:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci,

14:30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,

14:30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu,

16:00 Armutlu Mudanya,

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