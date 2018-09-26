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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ DEVAM EDİYOR

  Haber: İstanbul DHA Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sefer iptalleri devam ediyor

26 Eylül 2018 14:15

 

Haber: İstanbul DHA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nde (BUDO) sefer iptalleri devam ediyor. 
İDO\'nun 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 12.00\'daki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri; BUDO\'nun 12.30 Eminönü-Mudanya,
13:00 Bursa- Eminönü, 14:30Eminönü-Mudanya, 14:30 Eminönü-Armutlu, 15:00 Mudanya-Eminönü, 15:55 Armutlu-Mudanya, 16:30 Eminönü-Mudanya seferleri iptal edildi.

 

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-İDO iskelesi

-Sahilden görüntü

-Denizden görüntü

-Dalgalar

-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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