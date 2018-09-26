İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ DEVAM EDİYOR

Haber: İstanbul DHA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nde (BUDO) sefer iptalleri devam ediyor.

İDO\'nun 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 12.00\'daki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri; BUDO\'nun 12.30 Eminönü-Mudanya,

13:00 Bursa- Eminönü, 14:30Eminönü-Mudanya, 14:30 Eminönü-Armutlu, 15:00 Mudanya-Eminönü, 15:55 Armutlu-Mudanya, 16:30 Eminönü-Mudanya seferleri iptal edildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-İDO iskelesi

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