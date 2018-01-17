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İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ -2

  İstanbul DHA   İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti

17 Ocak 2018 12:48

 

İstanbul DHA 
 İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. 

İDO\'nun iptal seferleri şöyle; 
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal seferleri: 
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi 
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)  
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  
14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)  
14:30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)  
16:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)  

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