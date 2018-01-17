İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ -2

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO\'nun iptal seferleri şöyle;

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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