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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

16 Ocak 2019 10:19

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO\'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle: 
  
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 


BUDO\'dan sefer iptalleri: 
07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 
08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
 

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