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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul DHA  İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu

19 Aralık 2018 10:19

İstanbul DHA 
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve  Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07:30 Yenikapı-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


 

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