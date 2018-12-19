İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



