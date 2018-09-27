T24 LogoT24 Logo
Gündem

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve  Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olulmsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

27 Eylül 2018 10:10

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve  Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olulmsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO\'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

BUDO\'nun iptal ettiği seferleri ise şöyle; 07.00, 09.00 ve11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ve 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OtobüsleriİDODeniz OtobüsleriBUDO Marmara DeniziBandırmaYenikapıBostancıKadıköyYenikapıBursaBursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköyBUDOBursa Mudanyaİstanbul EminönüSirkeciEminönüSirkeciBursa MudanyaBursa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24