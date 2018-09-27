T24 LogoT24 Logo
Gündem

İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ 

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin(BUDO), Marmara Denizi'ndeki olulmsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

27 Eylül 2018 10:08

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve  Bursa Deniz Otobüslerinin(BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olulmsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO\'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

BUDO\'nun iptal ettiği seferleri ise şöyle; 07.00, 09.00 ve11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ve 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbul Deniz OtobüsleriİDODeniz OtobüslerininBUDO Marmara DeniziBandırmaYenikapıBostancıKadıköyYenikapıBursaBursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköyBUDOBursa Mudanyaİstanbul EminönüSirkeciEminönüSirkeciBursa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24