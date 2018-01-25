İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre, iptal İDO seferler şöyle:
07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO sefer iptalleri ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)