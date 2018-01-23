İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ 

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO\'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:45\'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi, 07:50\'deki Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve 08:30\'daki Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO\'da ise;

Saat 08.30\'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.00\'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Saat 07.00\'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

