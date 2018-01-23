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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

23 Ocak 2018 10:33

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO\'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:45\'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi, 07:50\'deki  Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve 08:30\'daki  Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. 

BUDO\'da ise; 
Saat 08.30\'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.00\'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Saat 07.00\'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.
 

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