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Dünya
Deutsche Welle

İdlip'teki otobüs saldırısını IŞİD üstlendi

Suriye’nin Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlip'te pazar günü bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD saldırıda 50 muhalif savaşçının öldürüldüğünü duyurdu.

15 Ağustos 2016 22:12


Pazar günü Suriye’nin İdlip kentinin kuzeydoğusunda Tükiye sınırına yakın Atme kasabasında bir otobüse düzenlenen bombalı intihar saldırısını IŞİD üstlendi. IŞİD tarafından Twitter ve Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “IŞİD ile savaşmaya hazırlanan isyancıların arasında” bir intihar saldırganının üzerindeki bombayı infilak ettirdiği duyuruldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, otobüste Halep‘e bağlı Azez kentine doğru yola çıkmış olan Esad rejimi karşıtı silahlı muhalif grupların bulunduğunu ve saldırıda en az 32 muhalifin öldüğünü duyurmuştu.

IŞİD: 50 kişi öldürüldü

IŞİD ise ölü sayısını "yaklaşık 50" olarak bildirdi. IŞİD'in Telegram mesajlaşma platformundaki açıklamasında otobüste bulunan Şam Birliği (Faylaq al-Sham) ve Nureddin Zengi Hareketi’ne (Nour al-Din al-Zinki Movement ) mensup yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Hatay Valiliği de pazar gecesi Reyhanlı ilçesine birkaç kilometre uzaklıktaki Atme'de yaralananlardan sekizinin Reyhanlı’daki hastanelere sevk edildiğini bunlardan dördünün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

IŞİD'in Azez ve Marea hedefi

IŞİD, Halep'e bağlı isyancıların kalesi Azez ve Marea kentlerinde ilerlemek için ayladır çabalıyor. IŞİD’in mayıs ayında Marea kentini kuşattığı ancak isyancıların IŞİD milislerini geri püskürttüğü belirtiliyor.

Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılının Mart ayından bu yana 290 binden fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

© Deutssche Welle Türkçe

DW/Reuters/afp, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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