İdlib'den ağır silahlar çekiliyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin 3 milyona yakın insanın yaşadığı İdlib'e geniş çaplı askeri harekat düzenlemesini engellemek için Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatı çerçevesinde rejim karşıtı unsurların ağır silahlarını kurulacak silahlardan arındırılmış bölgeden çektiği bildiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatına göre İdlib'de ağır silahların çekilme süreci tamamlandı. Habere göre Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı gruplar ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olarak adlandırılan bölgede rejim güçleri ve İran destekli unsurlarla sınır durumundaki alanlardan havan, top, tank, Grad füze rampalarını ve orta menzilli füze rampalarını çıkarttı.

Gözlemevi: Heyet Tahrir Şam da silahlarını çekti

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ağır silahların İdlib'den çekildiğini açıkladı. Açıklamada El Kaide ile bağlantıları bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile "diğer daha az etkili cihatçı grupların ağır silahlarını silahsızlandırılmış bölgenin büyük kesiminden çektiği" belirtildi. Çekilmenin "iki gün önce" başladığını açıklayan Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, HTŞ'den çekilmenin kapsamıyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi. Abdülrahman "şimdiye kadar, ağır silahlar Hama'nın kuzeyi ile İdlib'in doğusundan çekildi" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve çoğunluğunu ÖSO'nun oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin sözcüsü Naci Mustafa da ağır silahlarını bölgeden çektiklerini doğruladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede Suriye'nin İdlib vilayetinde silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. Erdoğan, bölgenin 15 Ekim'de kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Bölgenin 15 ile 20 kilometre derinliğinde bir alanı kapsayacağını belirten Putin de Erdoğan'ın teklifiyle ağır silahların çekilmesi kararını aldıklarını belirterek tüm rejim karşıtı silahlı grupların bölgeden çekileceğini söylemişti. Mutabakat çerçevesinde ayrıca bölgede kontrolün Rus ve Türk askerler tarafından ortaklaşa yapılması konusunda uzlaşılmıştı.

DW,AFP/EC,DÇÜ

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