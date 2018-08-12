T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İdlib'deki patlamada çok sayıda sivil öldü

Suriye'nin İdlib vilayetinin Sermada ilçesinde meydana gelen bir patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

12 Ağustos 2018 20:58

Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'de meydana gelen bir patlamada onlarca kişi yaşamını yitirdi. "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ekibinin verdiği bilgiye göre, İdlib vilayetinin Türkiye sınırı yakınlarındaki Sermada ilçesindeki patlamada, beş katlı iki bina yıkıldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, binalardan birinin bodrumundaki silah deposunun infilak ettiğini bildirdi. Gözlemevi, söz konusu deponun, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam grubuna yakın bir silah tüccarı tarafından kullanıldığını belirtti.

Gözlemevi direktörü Rami Abdülrahman, patlamada hayatını kaybedenlerden 21'inin kadın ve çocuk olduğunu duyurdu. Patlamanın sebebinin ise henüz net olarak bilinmediğini ifade eden Abdülrahman, ölenlerin çoğunun, Humus'tan İdlib'e gelmek zorunda kalan Heyet Tahrir Şam mensuplarının aile bireyleri olduğunu söyledi.

Ordudan operasyon hazırlığı

Öte yandan İdlib'e yönelik operasyon hazırlığında olduğu bildirilen Esad rejiminin, vilayetin yakınlarında takviye birlikler göndermeye devam ettiği bildirildi.

Hükümete yakın El Vatan gazetesi, ordunun, İdlib'in kontrolünü almak için büyük bir operasyon gerçekleştirmeye hazırlandığını ve Suriyeli askerlerin bu kapsamda komşu vilayet Hama'nın kuzeyinde konuşlandırıldıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde İdlib'in güney bölgelerini bombalayan Suriye ordusu, 2,5 milyon nüfuslu vilayette yaşayan sivilleri, helikopterlerle dağıtılan bildirilerle teslim olmaya çağırmıştı.

DW,AP,AFP/CÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeSermadaBaretliler&quot;TürkiyeHakları Gözlemevi KaideHeyet TahrirRami AbdülrahmanAbdülrahmanHumusEsad VatanSuriyeliHamaDeutsche Welle Türkçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24