İdlib'deki patlamada can kaybı artıyor

Suriye’nin İdlib vilayetindeki bir silah deposunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi. Ölenlerin en az 17'sinin çocuk olduğu belirtildi.Suriye'de Pazar günü İdlib vilayetinin Sermada ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 69'a yükseldiği bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasında, Türkiye sınırına yakın ilçedeki silah deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında en az 17 çocuk ve 14 kadın olduğu bilgisi verildi.

"Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriyeli sivil savunma ekibi, 17 yaralının enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın meydana geldiği deponun, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam grubuna yakın bir silah tüccarı tarafından kullanıldığını bildirmişti. Gözlemevi, ölenlerin çoğunun, Humus'tan İdlib'e gelmek zorunda kalan Heyet Tahrir Şam mensuplarının aile bireyleri olduğunu belirtmişti.

İdlib, Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolündeki son kale konumunda. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'yı muhaliflerin elinden geri almalarının ardından, ordunun bir sonraki hedefinin İdlib olacağını açıklamıştı.

DW,dpa/GA,CÖ

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