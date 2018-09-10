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İdlib'de okula havan isabet etti

Suriye'nin İdlib kentine yönelik rejim güçleri ile Rusya'nın hava saldırıları sürerken, atılan bir havan mermisi, okula isabet etti

10 Eylül 2018 16:43

Suriye\'nin İdlib kentine yönelik rejim güçleri ile Rusya\'nın hava saldırıları sürerken, atılan bir havan mermisi, okula isabet etti.

İdlib\'in güney kırsalında bulunan Latamina, Kefer Zite, Lahaye, Zeke, Hasraye, Sayyet, Um Zeytune ve Hubit köylerine sabah saatlerinden itibaren Esad rejimi ile Rusya tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklar, saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti.

OKULA HAVAN İSABET ETTİ
İdlib\'in Cercenaz Beldesi\'ne ise çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Atılan havan mermilerinden biri beldedeki okula isabet etti. Havan mermisinin, okulun bahçesine düşüp patlaması sonucu 1 öğrenci yaralandı. Yine Cercenaz\'a isabet eden havan ve roketlerle 5 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Havan isabet eden okul
- Okulun bahçesindeki izler
- Bombalanan bölgeler
- Roket parçaları
- Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: SURİYE-DHA)
 

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