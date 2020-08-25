İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında patlama

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi sırasında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya ortak devriyesi sırasında meydana gelen patlamada 1 aracın hafif hasar gördüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.