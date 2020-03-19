Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de radikal grupların saldırısında iki askerimiz şehit oldu

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İdlib'de cihatçı grupların saldırısında iki asker şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıyı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" açıklamasıyla duyurdu.

Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ve Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'ın, cihatçı grupların saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

İlk açıklamayı Sivas Valiliği yaptı

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun'' denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünal, "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' mesajını paylaştı.