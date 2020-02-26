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MSB: İdlib'deki hava saldırısında 2 asker şehit oldu

"114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir"

26 Şubat 2020 23:45

Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Uzman Onbaşı Şükrü Elibol Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybederken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı, Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un Suriye'nin İdlib bölgesinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Baykuş'un hayatını kaybettiği haberi ailesine bildirildi. Baykuş'un naaşının yarın memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi beklendiği aktarıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un İdlib'de şehit olduğunu aktardı. Kaymak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim."

MSB: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Ge açıklama yapan MSB, 2 askerin şehit olduğunu doğrularken, 2 askerin de yaralandığını belirtti.

MSB'nin açıklaması şöyle:

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