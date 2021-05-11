İdlib'de 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.