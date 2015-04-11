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Dünya
Deutsche Welle

İdam cezaları onandı

Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedii ve diğer 13 üst düzey yönetici hakkında verilen idam cezalarını onadı.

11 Nisan 2015 17:03


Mısır'ın başkenti Kahire'de yargılanan Müslüman Kardeşler üyeleri hakkında verilen cezalar mahkeme tarafından onandı. Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedii ve diğer 13 kişi idam cezasına, 37 sanık da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ömür boyu hapis cezası alan sanıklar arasında ABD vatandaşı Muhammed Sultan da bulunuyor. 2013 Ağustos'tan bu yana cezaevinde olan Sultan'ın, açlık grevi yaptığı bildirildi. Sultan'ın babası Salih Sultan da idam cezası alan sanıklar arasında.

Sanıklar, 2013 yılında Muhammed Mursi'nin devlet başkanlığından devrilmesinin ardından yandaşlarını şiddet eylemlerine teşvik etmek ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek suçlarından yargılanıyordu.

Cezalar kesinleşmedi

Davayla ilgili açıklanan karar devlet televizyonlarından canlı olarak aktarıldı. Ancak Mısır yasalarına göre, onanan bu cezalar henüz kesinleşmiş değil.

Sanıklar, haklarında verilen cezaları temyiz için bir üst mahkemeye daha gitme hakkına sahip. Yüksek Mahkeme daha önce çok sayıda idam cezasını temyiz aşamasında bozmuştu.

Bedii ve yargılanan diğer Müslüman Kardeşler üyelerinin başka davalardan aldığı idam cezaları bulunuyor. Müslüman Kardeşler, Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından yasaklanmış ve terör örgütleri listesine alınmıştı.

Adil yargılama çağrıları

İnsan hakları örgütleri ise Mısır'daki bu toplu yargılamalarda sanıkların savunmalarını yeterince yapamadığı ve suçlamaların da siyasi olduğu eleştirisinde bulunuyor. İnsan hakları savunucuları, sanıkların cezaevinde kötü muamele ve işkenceye de maruz kaldığına dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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