İD Türkiye sınırına dayandı

Alman haber ajansı dpa'da

yer alan habere göre, İD

-eski adıyla IŞİD- Türkiye

sınırına 10 km. uzaklıktaki Azaz kenti yakınında altı yerde kontrolü ele geçirdi. Ajans

haberini, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü adlı sivil toplum kuruluşunun verdiği

bilgilere dayandırdı. Azaz, Suriyeli muhaliflerin en önemli tedarik rotası üzerinde

bulunuyor. Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, sınırdaki bölge birkaç ay önce IŞİD

militanlarını bölgeden çıkarmayı başaran ılımlı İslamcıların kontrolünde bulunuyor.

İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün tahminlerine göre, İD köylerde kontrolü ele

geçirmesinin ardından Marea ve Azaz kentlerine de saldırıda bulunabilir. Irak ve

Suriye'de önemli bölgeleri ele geçirdikten sonra halifelik ilan eden ve İslam Devleti

adını alan örgüt, 2013 yılında Suriye'deki çatışmalar sırasında ortaya çıkmıştı.

Suriye'de diğer muhalif gruplar ilk etapta Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı

mücadelede IŞİD'i müttefik olarak görmüş, ancak daha sonra örgütle aralarına

mesafe

koymuşlardı.

