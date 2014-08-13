İD Türkiye sınırına dayandı

Alman haber ajansı dpa'da
yer alan habere göre, İD
-eski adıyla IŞİD- Türkiye
sınırına 10 km. uzaklıktaki Azaz kenti yakınında altı yerde kontrolü ele geçirdi. Ajans
haberini, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü adlı sivil toplum kuruluşunun verdiği
bilgilere dayandırdı. Azaz, Suriyeli muhaliflerin en önemli tedarik rotası üzerinde
bulunuyor. Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, sınırdaki bölge birkaç ay önce IŞİD
militanlarını bölgeden çıkarmayı başaran ılımlı İslamcıların kontrolünde bulunuyor.
İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün tahminlerine göre, İD köylerde kontrolü ele
geçirmesinin ardından Marea ve Azaz kentlerine de saldırıda bulunabilir. Irak ve
Suriye'de önemli bölgeleri ele geçirdikten sonra halifelik ilan eden ve İslam Devleti
adını alan örgüt, 2013 yılında Suriye'deki çatışmalar sırasında ortaya çıkmıştı.
Suriye'de diğer muhalif gruplar ilk etapta Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı
mücadelede IŞİD'i müttefik olarak görmüş, ancak daha sonra örgütle aralarına
mesafe
koymuşlardı.