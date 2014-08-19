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Dünya
Deutsche Welle

İD militan topluyor

Terör örgütü İslam Devleti’ne bağlı militan sayısı giderek artıyor. Özellikle Suriye’de binlerce kişinin İD’e katıldığı belirtildi. BM ise Irak'ta geniş kapsamlı yardım başlattı.

19 Ağustos 2014 19:01


Terör örgütü İslam Devleti'nin (İD) (eski adıyla IŞİD) Suriye'de hâlâ militan devşirmek için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözetleme adlı örgütün şefi Rami Abdürrahman, sadece geçen ay 6 bin kişinin İD'e katıldığını kaydetti. Abdürrahman, bu kişilerin 1000'inin yabancı, diğerlerinin ise Suriyeli olduğunu söyledi.

İslam Devleti örgütü militanlarının toplam sayısının 15 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Obama: Uzun vadeli bir strateji izleyeceğiz

Irak'taki gelişmeleri ABD de yakından takip ediyor. ABD Başkanı Barack Obama, Irak'ın kuzeyindeki insani krizle başa çıkmak için uluslararası koalisyon kurduklarını söyledi.

Obama, yeni Irak hükümetini destekleyip, bölge ve ötesindeki kilit ortaklarla çalışarak İD'e karşı durumu tersine çevirecek uzun vadeli bir strateji takip edeceklerini söyledi.

500 bin kişiye yardım

Öte yandan BM, Kuzey Irak'ta 500 bin kişi için yardım faaliyeti başlattı. BM Mültecilere Yardım Örgütü Sözcüsü Adrian Edwards tarafından yapılan açıklamada haftalardır devam eden çatışmalar yüzünden durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle yardım kararının alındığı bildirildi.

Yardımın kara, deniz ve havayoluyla insanlara ulaştırılacağı kaydedildi. Edwards, Irak'a gidecek yardımların, Ürdün'den hava ve karayoluyla, Türkiye'den karayoluyla ve Dubai'den İran'a deniz yolu bağlantısıyla karadan Irak'a ulaştırılacağını belirtti.

Yardım kapsamında 3 bin çadır, 200 bin plastik branda, 18 bin 500 mutfak seti ve 16 bin bidon gönderilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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